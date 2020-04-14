2020-04-14T13:24:22+03:00
75 лет Великой Победы

Орловцы могут поучаствовать в интерактивной выставке к 75-летию Победы

Экспозицию посвятят судьбе людей разных народов, прошедших испытания Великой Отечественной
Наталья Меркулова
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Орловцы могут поучаствовать в интерактивной выставке к 75-летию Великой ПобедыОрловцы могут поучаствовать в интерактивной выставке к 75-летию Великой ПобедыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцам предлагают поучаствовать в интерактивной выставке к 75-летию Великой Победы. О старте масштабного проекта объявило Федеральное агентство по делам национальностей.

Экспозицию посвятят судьбе людей разных народов, прошедших испытания Великой Отечественной войны, о духовных и культурных ценностях, которые помогали им справляться с трудностями и лишениями.

Для того, чтобы внести свой личный вклад в создание интерактивной выставки, нужно поделиться с организаторами информационными материалами о своей семье во время войны. Они принимаются по адресу pr@fadn.gov.ru до 30 апреля 2020 года.

- Выставка приурочена к Году памяти и славы. В рамках масштабной экспозиции планируется показать годы Великой Отечественной войны через судьбы людей разных народов. В это время судьбы этносов сплелись в нити общей истории великого народа, одержавшего победу над фашизмом, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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