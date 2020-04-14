Орловцы могут поучаствовать в интерактивной выставке к 75-летию Победы
Орловцам предлагают поучаствовать в интерактивной выставке к 75-летию Великой Победы. О старте масштабного проекта объявило Федеральное агентство по делам национальностей.
Экспозицию посвятят судьбе людей разных народов, прошедших испытания Великой Отечественной войны, о духовных и культурных ценностях, которые помогали им справляться с трудностями и лишениями.
Для того, чтобы внести свой личный вклад в создание интерактивной выставки, нужно поделиться с организаторами информационными материалами о своей семье во время войны. Они принимаются по адресу pr@fadn.gov.ru до 30 апреля 2020 года.
- Выставка приурочена к Году памяти и славы. В рамках масштабной экспозиции планируется показать годы Великой Отечественной войны через судьбы людей разных народов. В это время судьбы этносов сплелись в нити общей истории великого народа, одержавшего победу над фашизмом, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU