14 Апр 2020 2020-04-14T12:54:29+03:00

В Орле полицейские помогли мужчине, у которого случился инфаркт на остановке. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

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Сотрудники ДПС, капитан полиции Олег Журавлев и старший лейтенант полиции Дмитрий Орлов, патрулировали 11 апреля Советский район Орла, когда заметили, что на остановке «Музей искусств» стало плохо человеку.

Пожилой мужчина возвращался из больницы вместе с дочерью и неожиданно потерял сознание. Женщина перепугалась и была в панике. Полицейские остановились и немедленно вызвали Скорую помощь.

Пока были тревожные минуты ожидания медиков, Олег Журавлев и Дмитрий Орлов, не покидали оказавшуюся в беде семью. Они успокаивали взволнованную женщину, подбадривали и поддерживали ее. Вскоре на место приехала бригада Скорой помощи и отвезли мужчину в больницу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, все обошлось. Сейчас жизни орловца ничего не угрожает. Растроганная отзывчивостью полицейских, женщина написала про них пост в соцсетях и поблагодарила.

- У отца случился инфаркт и если бы не помощь этих ребят, страшно даже подумать, что могло бы случиться. Огромное вам спасибо от всей нашей семьи за то, что не остались равнодушными, что все это время были рядом и помогли спасти нашего любимого мужа, отца, дедушку, - написала орловчанка в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU