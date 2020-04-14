2020-04-14T11:52:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Орловская область планирует закупить 93 аппарата ИВЛ для больных коронавирусом

Всего в больницах региона находится 368 специализированных аппаратов для искусственной вентиляции легких
Наталья Меркулова
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Орловская область планирует закупить 93 аппарата ИВЛ. Фото пресс-службы губернатора регионаОрловская область планирует закупить 93 аппарата ИВЛ. Фото пресс-службы губернатора региона
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Вчера, 13 апреля, в Администрации Орловской области прошло селекторное совещание. В центре внимания – меры борьбы с коронавирусом и помощь заболевших.

По данным руководителя Департамента здравоохранения Ивана Залогина, коечный фонд в больницах увеличен. Пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» сейчас принимают в инфекционном корпусе больницы им. Боткина, инфекционном отделении НКМЦ им. Зинаиды Круглой, Кромской и Мценской ЦРБ. Кроме того, места предусмотрены в Ливенской ЦРБ, готовится к сдаче в эксплуатацию отдельный корпус больницы им. Семашко.

-Сегодня в учреждениях здравоохранения области, на базе которых развернуты койки для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в распоряжении 17 аппаратов искусственного дыхания легких (ИВЛ). Дополнительно закуплено 6 ИВЛ. По линии Министерства промышленности и торговли РФ планируется приобрести еще 93 ИВЛ, - рассказал Иван Александрович.

Всего в орловских больницах на данный момент - 368 аппаратов ИВЛ. Из них 159 в учреждениях, имеющих лицензию на лечение инфекционных заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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