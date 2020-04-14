В Орле кофейню оштрафовали за работу во время пандемии коронавируса
В Орле кофейню оштрафовали за работу во время пандемии коронавируса. Владельцу точки общепита придется заплатить немаленький штраф.
К административной ответственности хозяина кофейни привлек Советский районный суд города. В регионе из-за распространения COVID-19 действует ряд ограничений, в том числе приостановлена работа заведений общепита. Кофейня в Советском районе города продолжала работу.
- Суд пришел к выводу, что индивидуальный предприниматель нарушил законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В период ограничительных мероприятий он допустил обслуживание посетителей непосредственно в помещении кофейни, - сообщили "КП" в пресс-службе суда.
Штраф составил 50 тысяч рублей.
Отметим, что часть заведений общепита в Орле работает, правда без контакта с клиентами: на вынос или на доставку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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