14 Апр 2020 2020-04-14T11:18:43+03:00

Предпринимателю придется заплатить штраф за работу в период пандемии Фото: Ольга СУПОНЕВА

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В Орле кофейню оштрафовали за работу во время пандемии коронавируса. Владельцу точки общепита придется заплатить немаленький штраф.

К административной ответственности хозяина кофейни привлек Советский районный суд города. В регионе из-за распространения COVID-19 действует ряд ограничений, в том числе приостановлена работа заведений общепита. Кофейня в Советском районе города продолжала работу.

- Суд пришел к выводу, что индивидуальный предприниматель нарушил законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В период ограничительных мероприятий он допустил обслуживание посетителей непосредственно в помещении кофейни, - сообщили "КП" в пресс-службе суда.

Штраф составил 50 тысяч рублей.

Отметим, что часть заведений общепита в Орле работает, правда без контакта с клиентами: на вынос или на доставку.

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ИСТОЧНИК KP.RU