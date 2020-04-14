14 апреля: в Орловской области подтвердились еще 7 случаев заболевания коронавирусом

14 Апр 2020 2020-04-14T11:17:50+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Орловской области на 14 апреля 2020 года

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В Орловской области коронавирус подтвержден у 41 человека. По информации федерального оперативного штаба сегодня утром диагноз подтвердился еще 7 случаев заражения.

Все случаи заболевания были диагностированы у вернувшихся из Москвы (5 человек) и контактировавших с заболевшими (2 человека). Это жители Шаблыкинского (1), Кромского (1), Хотынецкого (1), Орловского (1) и Покровского районов (1). Двое заболевших - в Орле.

Пять человек госпитализированы в больницу Боткина, один в НКМЦ, и еще один из заболевших дома на самоизоляции. Состояние на данный момент у всех удовлетворительное.

Напомним, на карантине в инфекционных отделениях больниц (Боткина, Кромская ЦРБ, Мценская ЦРБ, НКМЦ им. Круглой) находится 42 человека. Изолированных дома около 800. Снято с наблбдения больше 1 200 человек (за все время наступления инфекции).

Мы следим за ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU