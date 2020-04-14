2020-04-14T10:58:45+03:00
Общество

Прокуратуру Орловской области может возглавить Владислав Малкин

Кандидатуру выдвинул Генпрокурор РФ Игорь Краснов
Ольга СУПОНЕВА
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Владислав МалкинВладислав Малкин
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Прокурором Орловской области может стать Владислав Малкин. Его кандидатуру предложил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Вопрос о назначении рассматривали на вчерашнем, 13 апреля, заседании комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности в областном Совете, как сообщает пресс-служба заксобрания. Очевидно, что Владислав Малкин сменит на должности нынешнего прокурора области Ивана Полуэктова, хотя официального заявления об его отставке пока не прозвучало. В настоящее время Малкин занимает должность первого зампрокурора Краснодарского края.

СПРАВКА "КП"

Владислав Малкин родился в Туркмении 3 февраля 1978 года, в городе Мары. После школы уехал в Москву, где получил высшее юридическое образование, окончив вуз с отличием.

С 2001 года трудился на должности помощника прокурора Центрального района г. Сочи (Краснодарский край), попав сюда по распределению после окончания учебы. В разное время занимал должности помощника и старшего помощника прокурора, старшего следователя, прокурора отдела по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах, заместителя прокурора и прокурора административного округа.

В нынешней должности Малкин служит с 2017 года. Имеет ряд наград, звание Почетного работника органов Прокуратуры РФ, неоднократно поощрялся за примерную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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