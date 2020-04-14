14 Апр 2020 2020-04-14T10:50:04+03:00

В Орле из-за холодильника едва не сгорела квартира в Северном районе Фото: Архив "КП"

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Вчера, 13 апреля, на улице Родзевича-Белевича в Северном районе Орла пожар случился в многоэтажном доме. Огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире на девятом этаже.

Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в районе 12 часов ночи.

- В результате пожара кухня закопчена по всей площади. Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание холодильника. Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU