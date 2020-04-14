2020-04-14T10:33:58+03:00
Происшествия

Орловца поймали на краже элитного алкоголя

Несколько дорогих бутылок спиртного горожанин пытался вынести мимо кассы в рюкзаке
Ольга СУПОНЕВА
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Горожанина задержали росгвардейцыГорожанина задержали росгвардейцыФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле местный мужчина попался на краже элитного алкоголя. Дорогостоящее спиртное 45-летний горожанин пытался вынести в своем рюкзаке.

Инцидент произошел в гипермаркете на Кромском шоссе накануне, 13 апреля. Внимание работников торгового зала привлек один из покупателей. Тот пытался пройти мимо кассы, при нем был набитый рюкзак. Продавцы вызвали подмогу. Как оказалось, подозрения их были не безосновательны: мужчина незаметно набил рюкзак бутылками алкоголя и платить за них не собирался. Росгвардейцы задержали его.

- Правоохранители выяснили, что ранее 45-летний местный житель неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. Для дальнейшего разбирательства злоумышленник был передан в отдел полиции, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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