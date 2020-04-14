363 орловца прошли добровольное тестирование на коронавирус
Вчера, 13 апреля, в орле прошло селекторное совещание губернатора Орловской области с главами районов. Одной из главных тем вновь стала борьба с распространением коронавируса.
По данным руководителя Департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина, всего с начала периода самоизоляции добровольное тестирование прошли 363 орловца, из них за минувшие выходные, 11 и 12 апреля, – 146. Особое внимание уделяется медикам, которые работают с зараженными пациентами.
Исследования проводят пять учреждений здравоохранения региона. Это городская больница им. Боткина, НКМЦ им. Круглой, Орловский центр СПИД, станция переливания крови и Орловский противотуберкулезный диспансер.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»