363 орловца прошли добровольное тестирование на коронавирус

14 Апр 2020 2020-04-14T10:32:07+03:00

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Вчера, 13 апреля, в орле прошло селекторное совещание губернатора Орловской области с главами районов. Одной из главных тем вновь стала борьба с распространением коронавируса.

По данным руководителя Департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина, всего с начала периода самоизоляции добровольное тестирование прошли 363 орловца, из них за минувшие выходные, 11 и 12 апреля, – 146. Особое внимание уделяется медикам, которые работают с зараженными пациентами.

Исследования проводят пять учреждений здравоохранения региона. Это городская больница им. Боткина, НКМЦ им. Круглой, Орловский центр СПИД, станция переливания крови и Орловский противотуберкулезный диспансер.

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ИСТОЧНИК KP.RU