2020-04-14T09:46:01+03:00
Общество

Орловским рыбакам запретят ловить рыбу на нерестилищах до 10 июня

В регионе ввели правила по добыче и ее объемах
Наталья Меркулова
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Орловским рыбакам напомнили правила ловли рыбыОрловским рыбакам напомнили правила ловли рыбыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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1 апреля на территории Орловской области вступил в силу запрет на вылов рыбы на нерестилищах. В других местах ловить рыбу можно, но по определенным правилам.

С 1 апреля по 10 июня разрешается вылов вне мест нереста на одну поплавочную или донную удочку с берег. Количество крючков должно быть не более 2 штук на одного рыбака.

Ограничен и суммарный вес пойманной рыбы - не более 5 кг или одного экземпляра, если его вес превышает 5 кг.

Мелкую рыбу просят выпускать обратно в воду. Например, жереха, судака и сазана можно оставить себе только, если он более 40 см в длину (меньше – придется отпустить). Для щуки эти показатели должны быть более 32 см, для леща – более 25 см.

- За незаконно добытую рыбу применяются таксы для исчисления ущерба причиненного водным биоресурсам. Вылов осетровых, лососевых и сиговых видов рыб на водных объектах Волжско-Каспийского бассейна запрещен круглогодично, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Места нерестилищ и объем штрафов можно посмотреть на официальном Портале Орловской области в разделе областного управления экологического надзора и природопользования.

Напомним, ранее вступил в силу запрет на свободную ловлю рыбы в 85 частных орловских прудах без разрешения владельца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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