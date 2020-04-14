Орловские поисковики обнаружили останки девяти советских солдат

14 Апр 2020 2020-04-14T09:17:51+03:00

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Поисковый клуб «Батальон» (город Мценск) и отряд «Гвардия» (пгт Кромы) провели разведку на территории Троснянского района. Во время первых же выездов поисковикам удалось найти останки девяти советских солдат.

Вместе поднятыми из земли бойцами были обнаружены 4 смертных медальона с сохранившимися записками с данными. На месте прочитать их не удалось, поэтому вскоре их передадут в специализированную лабораторию.

На данный момент известно, что красноармейцы погибли в 1943 году в боях за освобождение Орловщины от немецко-фашистских захватчиков. Зеленые полосы на медальонах означают, что они сражались в дивизиях, развернутых на базе пограничных полков.

- Это уже не первые солдаты из этих частей. В 2018 году останки красноармейца Филиппа Ивановича Антропова были переданы для захоронения на родине в Казахстане, а в декабре 2019 года покой обрел на родине в Курганской области Семен Николаевич Прокопьев, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU