Андрей Клычков о коронавирусе: случаи заболевания выявлены в нескольких районах области

13 Апр 2020 2020-04-13T21:23:56+03:00

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Стало известно жители каких районов Орловской области заболели коронавирусом. Об этом рассказал глава региона Андрей Клычков в ходе вечернего прямого эфира 13 апреля.

Напомним, всего на вечер 13 апреля в Орле и области выявлено 34 подтвержденных случая коронавируса, трое излечились, 31 человек в больницах.

Ситуация сложилась следующим образом. Наибольшее число заболевших в самом Орле - 21 человек. Орловцы подхватили инфекцию в Чехии, Бельгии, Объединенных Арабских Эмиратах, а также Москве. Далее по числу заболевших следует город Мценск. Здесь заразились четверо, все они контактировали с приезжими из Москвы. В Хотынце заразились трое человек, они контактировали с вахтовиками. Еще трое заболевших из Знаменского, эти люди сами приехали из столицы. По одному человеку заразились в Залегощи, Орловском районе и Верховье.

Губернатор отметил, что есть опасения еще по нескольким людям. Тесты сделаны, осталось дождаться результатов.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU