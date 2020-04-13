Два человека постарадали в ДТП с переворотом на дороге под Орлом
Два человека пострадали в ДТП с переворотом на дороге под Орлом. С проезжей части в кювет улетела отечественная легковушка "Лада Калина".
Авария случилась в минувшие выходные. В субботу, 11 апреля, в начале третьего часа дня 45-летний водитель "Лады" ехал со стороны села Речица в сторону трассы "Орел-Тамбов", он не совладал с управлением своим автомобилем в районе первого километра. Машина уехала с дороги в поле, а после опрокинулась.
- В результате ДТП пассажиры женщина 43-х лет 19-летний юноша получили травмы, доставлены в ЦРБ г. Ливны, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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