Два человека постарадали в ДТП с переворотом на дороге под Орлом

13 Апр 2020 2020-04-13T17:15:25+03:00

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Два человека пострадали в ДТП с переворотом на дороге под Орлом. С проезжей части в кювет улетела отечественная легковушка "Лада Калина".

Авария случилась в минувшие выходные. В субботу, 11 апреля, в начале третьего часа дня 45-летний водитель "Лады" ехал со стороны села Речица в сторону трассы "Орел-Тамбов", он не совладал с управлением своим автомобилем в районе первого километра. Машина уехала с дороги в поле, а после опрокинулась.

- В результате ДТП пассажиры женщина 43-х лет 19-летний юноша получили травмы, доставлены в ЦРБ г. Ливны, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU