2020-04-13T17:15:25+03:00
Происшествия

Два человека постарадали в ДТП с переворотом на дороге под Орлом

"Лада" вылетела с проезжей части в кювет
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Два человека получили травмыДва человека получили травмыФото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
Изменить размер текста:

Два человека пострадали в ДТП с переворотом на дороге под Орлом. С проезжей части в кювет улетела отечественная легковушка "Лада Калина".

Авария случилась в минувшие выходные. В субботу, 11 апреля, в начале третьего часа дня 45-летний водитель "Лады" ехал со стороны села Речица в сторону трассы "Орел-Тамбов", он не совладал с управлением своим автомобилем в районе первого километра. Машина уехала с дороги в поле, а после опрокинулась.

- В результате ДТП пассажиры женщина 43-х лет 19-летний юноша получили травмы, доставлены в ЦРБ г. Ливны, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два человека постарадали в ДТП с переворотом на дороге под Орлом
В Орловской области построят 2 физкультурных комплекса в 2020 году
С кладбищ Орла продолжают вывозить мусор
В Орле пенсионер на «Жигули» не уступил дорогу иномарке и устроил ДТП
Орловские полицейские нашли подростка, прятавшегося в заброшенном доме
14 апреля несколько домов в Заводском районе Орла останутся без воды
25 апреля в Орловской области начнут работать дачные автобусы
В Орловской области житель Дагестана отправится под суд за кражу дизтоплива
Орловец, учинивший поножовщину в деревне Пасынки, отправится под суд
В Орловской области пять новых случаев заражения коронавирусом
Орловец взял у пенсионера телефон для важного звонка и сбежал
Спасатели эвакуировали пять орловцев из-за пожара в Мценске 12 апреля
Сбербанк наблюдает повышенный спрос на сервис «Плати QR»
В Орле вместо старых пней появились более 300 молодых лип и кленов
Орловцам предлагают посмотреть космические новости с Александром Мисуркиным
Пять дней без воды и еды: в Орле пожарный спас кота, попавшего в беду
Погода на 13-17 апреля: в Орловской области начнутся дожди
Пожилым орловцам в самоизоляции доставили больше тысячи бесплатных продуктовых наборов
Орел присоединился к Международной акции «Сад памяти»
Орловец с пистолетом ограбил офис микрофинансовой организации
Новые случаи заражения коронавирусом в Орле: еще 5 человек заболели
Потеря работы в Орловской области в период самоизоляции: куда обратиться и как помогут
Андрей Клычков предложил достроить орловский «Титаник» для борьбы с коронавирусом
590 тысяч рублей заплатят орловцы за сжигание сухой травы
В районе автовокзала в Орле столкнулись пять легковушек
Руководитель Орловского УФАС прокомментировал рост цен на имбирь и лимоны