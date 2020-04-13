В Орловской области построят 2 физкультурных комплекса в 2020 году
В Орловской области в этом году возведут два спортивно-оздоровительных комплекса открытого типа. Один из них в лагере "Ветерок", другой в городе Мценске.
О том, как реализуются проекты, рассказал губернатор Андрей Клычков. Он поделился промежуточными итогами строительства в социальных сетях. Глава региона рассказал, что в "Ветерке" уже во всю идет стройка, стоимость объекта - 23,7 миллиона рублей. В Мценске комплекс появится близ школы №7, цена контракта чуть меньше - 22,4 миллиона рублей.
Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
- Каждый из спортивных объектов будет представлять собой современный мультифункциональный комплекс с зонами для различных видов спорта: здесь установят игровую площадку, футбольное поле, беговую дорожку, площадка воркаута и ряд других спортивных атрибутов, - написал губернатор.
Кроме того планируется привести в порядок спорткомплекс в городе Ливны. На то, чтобы он предстал в новом свете для всех любителей физкультуры и спорта, выделено почти 40,5 миллиона рублей.
Работы ведутся в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни".
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите Вконтакте
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Спорт в Орле и области»