В Орловской области построят 2 физкультурных комплекса в 2020 году

13 Апр 2020 2020-04-13T16:09:06+03:00

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В Орловской области в этом году возведут два спортивно-оздоровительных комплекса открытого типа. Один из них в лагере "Ветерок", другой в городе Мценске.

О том, как реализуются проекты, рассказал губернатор Андрей Клычков. Он поделился промежуточными итогами строительства в социальных сетях. Глава региона рассказал, что в "Ветерке" уже во всю идет стройка, стоимость объекта - 23,7 миллиона рублей. В Мценске комплекс появится близ школы №7, цена контракта чуть меньше - 22,4 миллиона рублей.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

- Каждый из спортивных объектов будет представлять собой современный мультифункциональный комплекс с зонами для различных видов спорта: здесь установят игровую площадку, футбольное поле, беговую дорожку, площадка воркаута и ряд других спортивных атрибутов, - написал губернатор.

Кроме того планируется привести в порядок спорткомплекс в городе Ливны. На то, чтобы он предстал в новом свете для всех любителей физкультуры и спорта, выделено почти 40,5 миллиона рублей.

Работы ведутся в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни".

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ИСТОЧНИК KP.RU