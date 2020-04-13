С кладбищ Орла продолжают вывозить мусор
С кладбищ Орла продолжают вывозить мусор. Как продвигается уборка, рассказали в администрации города.
Сегодня уборка идет на Троицком кладбище, с 15-го числа планируется приводить в порядок Лепешкинское. С городских погостов вывезено больше тысячи кубометров мусора: с Иоанно-Богословского кладбища, Лужковского, Крестительского, Наугорского и других.
- Вывоз мусора из бункеров производится по мере накопления. Так, сегодня очистили два бункера на Наугорском кладбище и по одному – на Крестительском и Троицком. Для удобства населения установлены дополнительные бункеры на, - сообщает пресс-служба администрации Орла.
Горожан же попросили мусор не выбрасывать куда попало, а складировать его на специально отведенных для этого местах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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