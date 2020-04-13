В Орле пенсионер на «Жигули» не уступил дорогу иномарке и устроил ДТП
В субботу, 11 апреля, в Заводском районе Орла произошла авария. Пенсионер на «Жигули» не уступил дорогу иномарке на перекрестке.
Инцидент в 8:30 утра случился на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц 1-я Посадская и Гагарина. 77-летний водитель на отечественной легковушке ехал со стороны улицы Черкасская по Посадской. В это же по главной дороге двигался автомобиль «Рено Логан».
- В результате ДТП 65-летний пассажир иномарки и водитель получили телесные повреждения. Не госпитализированы, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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