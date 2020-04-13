Орловские полицейские нашли подростка, прятавшегося в заброшенном доме
В Орловском районе полицейские подключились к поискам 14-летнего подростка, не вернувшегося домой. Целые сутки родители не могли до него дозвониться, опрашивали его друзей и знакомых, но все безрезультатно.
Прибывшие на помощь родителям сотрудники ПДН и следственно-оперативная группа ОМВД России проверяли его активность в соцсетях, осматривали территорию населенного пункта. Мобильный телефон у школьника был отключен.
Узнать, где находится мальчик удалось только на следующий день. Он включил мобильник и признался полицейским, что ночевал в одном из заброшенных домов на территории района.
- Сотрудники полиции прибыли к месту нахождения школьника. С ним все было в порядке. Полицейские доставили его домой, и передали родным. Сейчас решается вопрос о привлечении родителя к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU