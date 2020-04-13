13 Апр 2020 2020-04-13T13:30:23+03:00

14 апреля несколько домов в Заводском районе Орла останутся без воды Фото: Архив "КП"

Для жителей будут подвозить питьевую воду в автоцистерне

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14 апреля несколько домов в Заводском районе Орла останутся без воды с восьми часов утра до восьми вечера. Об этом сообщает диспетчер «Орёлводоканала».

Отключение коснется жителей многоквартирных двух домов - №8 и №10 - по улице Холодной. Здесь будут производиться аварийно-восстановительные работы на водоводе.

На время отключения к домам организуют подвоз воды в автоцистерне.

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ИСТОЧНИК KP.RU