25 апреля в Орловской области начнут работать дачные автобусы
Сегодня, 13 апреля, на аппаратном совещании в администрации Орловской области обсудили начало в регионе дачного сезона. Несмотря на ограничения связанные с коронавирусной инфекцией, отменять дачные автобусы не будут.
Общественный транспорт традиционно начнет курсировать с 25 апреля. Всего на территории области будет организовано 20 сезонных дачных маршрутов. Также добраться до своего участка можно будет по 15 круглогодичным пригородным маршрутам.
- С учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки необходимо жестко контролировать перевозчиков на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологической обработки транспорта на протяжении всего периода работы, - подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Хотя дачный сезон будет открыт, орловцам старше 60 лет все же напоминают о действующем для них режиме самоизоляции. Подробнее здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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