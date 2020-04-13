25 апреля в Орловской области начнут работать дачные автобусы

13 Апр 2020 2020-04-13T13:23:47+03:00

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Сегодня, 13 апреля, на аппаратном совещании в администрации Орловской области обсудили начало в регионе дачного сезона. Несмотря на ограничения связанные с коронавирусной инфекцией, отменять дачные автобусы не будут.

Общественный транспорт традиционно начнет курсировать с 25 апреля. Всего на территории области будет организовано 20 сезонных дачных маршрутов. Также добраться до своего участка можно будет по 15 круглогодичным пригородным маршрутам.

- С учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки необходимо жестко контролировать перевозчиков на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологической обработки транспорта на протяжении всего периода работы, - подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Хотя дачный сезон будет открыт, орловцам старше 60 лет все же напоминают о действующем для них режиме самоизоляции. Подробнее здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU