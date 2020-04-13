В Орловской области дагестанец отправится под суд за кражу дизельного топлива

13 Апр 2020 2020-04-13T12:32:43+03:00

Мужчина вместе с земляками похитил из нефтепровода топливо на 470 тысяч рублей

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Урицкий районнный суд рассмотрит дело о тайном хищении дизельного топлива из нефтепродуктопровода. На скамье подсудимых вскоре окажется житель Республики Дагестан.

Из материалов дела следует, что он вместе с тремя земляками (приговор суда по ним уже вступил в силу) по предварительному сговору похитил топливо общим объемом 16,105 тонн стоимостью более 470 тысяч рублей.

- Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. Санкцией по данному преступлению предусмотрена ответственность вплоть до 6 лет лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа или ограничения свободы либо без таковых, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU