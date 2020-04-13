Орловец, учинивший поножовщину в деревне Пасынки, отправится под суд

13 Апр 2020 2020-04-13T12:00:12+03:00

Мужчина зарезал приятеля, а затем накинулся на знакомую

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Орловские следователи закончили расследование дела о поножовщине в деревне Пасынки Новодеревеньковского района. Мужчина проходит обвиняемым сразу по двум уголовным статья – «Убийство» и «Причинение легкого вреда здоровью».

Трагедия развернулась в деревне в одном из жилых домов 6 декабря 2019 года. Устроив застолье, компания приятелей распивали спиртное. Неожиданно между двумя из них вспыхнула ссора. Словесная перебранка быстро перешла к действию. Мужчина схватил нож и нанес своему 63-летнему собутыльнику два смертельных ранения.

Затем он решился пуститься в бега, но его попыталась остановить 61-летняя знакомая. Недолго думая, дебошир вновь пустил в ход нож и сбежал. Женщине повезло, она отделалась, легким вредом здоровью.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU