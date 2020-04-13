В Орловской области пять новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня утром, по данным федерального оперативного штаба, подтвердились еще пять случаев заболевания COVID-19 среди жителей Орловской области. В соседних регионах число пациентов с положительными результатами анализов на коронавирус также выросло за сутки: Тула (+11), Липецк (+6), Калуга (+10), Брянск (+1) и Курск (+15).
На данный момент в Орловской области на карантине в инфекционных отделениях больниц (Боткина, Кромская ЦРБ, Мценская ЦРБ, НКМЦ им. Круглой) находится 41 человек. Изолированных дома 798. После 14-дней самоизоляции снято с медицинского наблюдения - 1 тысяча 191 человек.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»