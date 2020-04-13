2020-04-13T13:01:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орловской области пять новых случаев заражения коронавирусом

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Орловской области на 13 апреля 2020 года
Наталья Меркулова
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13 апреля: в Орловской области пять новые случаи заражения коронавирусом13 апреля: в Орловской области пять новые случаи заражения коронавирусомФото: Архив "КП"
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Сегодня утром, по данным федерального оперативного штаба, подтвердились еще пять случаев заболевания COVID-19 среди жителей Орловской области. В соседних регионах число пациентов с положительными результатами анализов на коронавирус также выросло за сутки: Тула (+11), Липецк (+6), Калуга (+10), Брянск (+1) и Курск (+15).

На данный момент в Орловской области на карантине в инфекционных отделениях больниц (Боткина, Кромская ЦРБ, Мценская ЦРБ, НКМЦ им. Круглой) находится 41 человек. Изолированных дома 798. После 14-дней самоизоляции снято с медицинского наблюдения - 1 тысяча 191 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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