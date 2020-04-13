13 Апр 2020 2020-04-13T11:10:56+03:00

Орловец взял у пенсионера телефон для важного звонка и сбежал Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Ливнах незнакомец попросил у пожилого мужчины телефон, чтобы сделать один важный звонок и тут же сбежал. Расстроенный пенсионер рассказал о своей беде родственнице, а та обратилась в полицию.

Вскоре воришку задержали. Им оказался 41-летний местный житель. Однако телефона при нем не оказалось. Мужчина уже успел продать свою добычу.

- Сотрудники полиции уже установили местонахождение похищенного телефона и изъяли его. В отношении орловца возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU