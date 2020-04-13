Орловец взял у пенсионера телефон для важного звонка и сбежал
В Ливнах незнакомец попросил у пожилого мужчины телефон, чтобы сделать один важный звонок и тут же сбежал. Расстроенный пенсионер рассказал о своей беде родственнице, а та обратилась в полицию.
Вскоре воришку задержали. Им оказался 41-летний местный житель. Однако телефона при нем не оказалось. Мужчина уже успел продать свою добычу.
- Сотрудники полиции уже установили местонахождение похищенного телефона и изъяли его. В отношении орловца возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU