Спасатели эвакуировали пять орловцев из-за пожара в Мценске 12 апреля
В воскресенье, 12 апреля, в 1-ом Микрорайоне города Мценск произошел пожар в многоквартирном доме. Огонь вспыхнул в комнате на третьем этаже.
Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 9:37 утра.
По прибытию к месту происшествия сотрудники ПСЧ-10 обнаружили, что в комнате горит диван. Из-за сильного задымления пожарным пришлось эвакуировать пять человек.
- В тушении пожара и эвакуации принимали участие 8 сотрудников пожарно-спасательной части. В результате возгорания в жилой комнате выгорел диван, оплавился телевизор, а само помещение закопчено продуктами горения по всей площади. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
По предварительной оценке специалистов, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия и ЧП Орловской области в 2020 году»