Спасатели эвакуировали пять орловцев из-за пожара в Мценске 12 апреля

13 Апр 2020 2020-04-13T10:53:09+03:00

Спасатели эвакуировали пять человек из-за пожара в Мценске 12 апреля Фото: Архив "КП"

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В воскресенье, 12 апреля, в 1-ом Микрорайоне города Мценск произошел пожар в многоквартирном доме. Огонь вспыхнул в комнате на третьем этаже.

Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 9:37 утра.

По прибытию к месту происшествия сотрудники ПСЧ-10 обнаружили, что в комнате горит диван. Из-за сильного задымления пожарным пришлось эвакуировать пять человек.

- В тушении пожара и эвакуации принимали участие 8 сотрудников пожарно-спасательной части. В результате возгорания в жилой комнате выгорел диван, оплавился телевизор, а само помещение закопчено продуктами горения по всей площади. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По предварительной оценке специалистов, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

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ИСТОЧНИК KP.RU