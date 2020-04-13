В Орле вместо старых пней появились более 300 молодых лип и кленов

13 Апр 2020 2020-04-13T10:35:11+03:00

В Орле выкорчевывают старые пни и сажают молодые деревья. Фото пресс-службы Правительства Орловской области

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За минувшую неделю на городских улицах Орла вместо старых пней появились 300 молодых лип и кленов. К работе приступила современная техника по выкорчевки остатков снесенных деревьев.

Весь процесс занимает всего 2-3 минуты. В образовавшуюся свободную лунку высаживают новые саженцы. В этом году Орел планируют украсить пятью тысячами молодых деревьев, выращенных в питомниках МУП «Зеленстрой».

- Озеленение города проходит в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Необходимость сделать Орел зеленым городом, комфортным для молодежи и старшего поколения, - пояснил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

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ИСТОЧНИК KP.RU