В Орле вместо старых пней появились более 300 молодых лип и кленов
За минувшую неделю на городских улицах Орла вместо старых пней появились 300 молодых лип и кленов. К работе приступила современная техника по выкорчевки остатков снесенных деревьев.
Весь процесс занимает всего 2-3 минуты. В образовавшуюся свободную лунку высаживают новые саженцы. В этом году Орел планируют украсить пятью тысячами молодых деревьев, выращенных в питомниках МУП «Зеленстрой».
- Озеленение города проходит в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Необходимость сделать Орел зеленым городом, комфортным для молодежи и старшего поколения, - пояснил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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