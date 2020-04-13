Орловцам предлагают посмотреть космические новости с Александром Мисуркиным

13 Апр 2020 2020-04-13T10:04:46+03:00

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12 апреля, в День космонавтики, известный российский космонавт орловец Александр Мисуркин презентовал свой новый познавательный проект – космические новости.

На своей официальной странице он рассказал, что вместе с друзьями из Музея космонавтики будет делиться с зрителями интересными новостями и событиями.

- Когда погружаешься в новости ракетно-космической промышленности, то порой диву даешься, какие смелые и фантастические, а иногда и вовсе абсурдные на первый взгляд идеи находят реализацию в различных стартапах по всему миру. Я буду очень рад, если вы будете вдохновляться этой информацией и укрепляться в собственных возможностях и стремлении развивать нашу отечественную космонавтику! Поехали! – обратился к своим подписчикам Александр Мисуркин.

Увидеть первый выпуск космических новостей можно уже сейчас. Видеоролик выложен в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU