Пять дней без воды и еды: в Орле пожарный спас кота, попавшего в беду

13 Апр 2020 2020-04-13T10:10:15+03:00

В Орле пожарный спас кота, попавшего в беду. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Перепуганное животное залезло на высокое дерево и не могло слезть

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10 апреля орловские пожарные участвовали в необычной спасательной операции. Жители района плодово-ягодной станции в областном центре позвонили в службу спасения и рассказали, что нужна помощь коту.

Перепуганное животное испугалось собак и забралось на высокий клен с очень тонкими и хрупкими ветками. Пять дней хозяйка хвостатого мурлыки пыталась снять кота с дерева. В ход шли и уговоры, и валерьянка, но кот так испугался, что не мог и пошевелиться, только жалобно мяукал.

Женщина не выдержала и сама расплакалась. Тогда ее заметили соседи. Они попытались помочь ей, но дерево было действительно высоким и тогда было решено звонить в МЧС.

На высоком клене кот просидел пять дней. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

- В пятницу погода в регионе изменилась, выездов на загорания было значительно меньше, чем в минувшую неделю, оперативная обстановка была достаточно спокойная. Счастливое стечение обстоятельств. Наши сотрудники поехали спасать животное, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Операция по спасению кота привлекла внимание местных жителей, собралась целая группа поддержки, все подбадривали котика и поддерживали прибывшего на место пожарного Кирилла из 2-й пожарно-спасательной части. Он готовился к подъему на автолестницу, когда животное увидев активное движение внизу, испугалось еще сильнее, начало громко мяукать и метаться.

Кирилл протянул к нему руки, испуганный кот вцепился в боёвку пожарного, но почувствовав, что пришло его спасение, затих. Внизу его уже ждали добрые люди с банкой воды.

Сейчас домашний мурлыка в безопасности и чувствует себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU