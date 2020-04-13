2020-04-13T10:10:15+03:00
Происшествия

Пять дней без воды и еды: в Орле пожарный спас кота, попавшего в беду

Перепуганное животное залезло на высокое дерево и не могло слезть
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле пожарный спас кота, попавшего в беду. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиВ Орле пожарный спас кота, попавшего в беду. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

10 апреля орловские пожарные участвовали в необычной спасательной операции. Жители района плодово-ягодной станции в областном центре позвонили в службу спасения и рассказали, что нужна помощь коту.

Перепуганное животное испугалось собак и забралось на высокий клен с очень тонкими и хрупкими ветками. Пять дней хозяйка хвостатого мурлыки пыталась снять кота с дерева. В ход шли и уговоры, и валерьянка, но кот так испугался, что не мог и пошевелиться, только жалобно мяукал.

Женщина не выдержала и сама расплакалась. Тогда ее заметили соседи. Они попытались помочь ей, но дерево было действительно высоким и тогда было решено звонить в МЧС.

На высоком клене кот просидел пять дней. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

На высоком клене кот просидел пять дней. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

- В пятницу погода в регионе изменилась, выездов на загорания было значительно меньше, чем в минувшую неделю, оперативная обстановка была достаточно спокойная. Счастливое стечение обстоятельств. Наши сотрудники поехали спасать животное, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Операция по спасению кота привлекла внимание местных жителей, собралась целая группа поддержки, все подбадривали котика и поддерживали прибывшего на место пожарного Кирилла из 2-й пожарно-спасательной части. Он готовился к подъему на автолестницу, когда животное увидев активное движение внизу, испугалось еще сильнее, начало громко мяукать и метаться.

Кирилл протянул к нему руки, испуганный кот вцепился в боёвку пожарного, но почувствовав, что пришло его спасение, затих. Внизу его уже ждали добрые люди с банкой воды.

Сейчас домашний мурлыка в безопасности и чувствует себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия и ЧП Орловской области в 2020 году»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле пенсионер на «Жигули» не уступил дорогу иномарке и устроил ДТП
Орловские полицейские нашли подростка, прятавшегося в заброшенном доме
14 апреля несколько домов в Заводском районе Орла останутся без воды
25 апреля в Орловской области начнут работать дачные автобусы
В Орловской области дагестанец отправится под суд за кражу дизельного топлива
Орловец, учинивший поножовщину в деревне Пасынки, отправится под суд
В Орловской области пять новых случаев заражения коронавирусом
Орловец взял у пенсионера телефон для важного звонка и сбежал
Спасатели эвакуировали пять орловцев из-за пожара в Мценске 12 апреля
Сбербанк наблюдает повышенный спрос на сервис «Плати QR»
В Орле вместо старых пней появились более 300 молодых лип и кленов
Орловцам предлагают посмотреть космические новости с Александром Мисуркиным
Пять дней без воды и еды: в Орле пожарный спас кота, попавшего в беду
Погода на 13-17 апреля: в Орловской области начнутся дожди
Пожилым орловцам в самоизоляции доставили больше тысячи бесплатных продуктовых наборов
Орел присоединился к Международной акции «Сад памяти»
Орловец с пистолетом ограбил офис микрофинансовой организации
Новые случаи заражения коронавирусом в Орле: еще 5 человек заболели
Потеря работы в Орловской области в период самоизоляции: куда обратиться и как помогут
Андрей Клычков предложил достроить орловский «Титаник» для борьбы с коронавирусом
590 тысяч рублей заплатят орловцы за сжигание сухой травы
В районе автовокзала в Орле столкнулись пять легковушек
Руководитель Орловского УФАС прокомментировал рост цен на имбирь и лимоны