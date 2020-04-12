Погода на 13-17 апреля: в Орловской области начнутся дожди

12 Апр 2020 2020-04-12T10:53:11+03:00

Погода на 13-17 апреля в Орловской области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Синоптики рассказали о погоде в Орле и области на будущую неделю. По их прогнозам, ночные заморозки отступят.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 13 апреля в ночное время все еще холодно: термометры покажут +2 градуса. Днем воздух прогреется до +17. Будет ясная солнечная погода, осадков не ожидается. Ветер южный 7 м/c, атмосферное давление 741 мм рт.ст.

Во вторник 14 апреля +7 ночью и +14 днем. Ветер сменит направление на юго-западное, скорость 4 м/c, давление 735 мм рт.ст. Облачно, возможен дождь.

В среду 15 числа в темное время суток ноль градуса, в светлое +7. Ветер западный со скоростью 5 м/c. Небо будет облачным с прояснениями, временами пройдет небольшой дождь. Атмосферное давление понизится до 736 мм рт.ст.

В четверг 16 апреля ночью столбики термометров вновь покажут ноль градусов, а днем до +11. Синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь. Ветер сменится на северо-западный, скорость 5 м/с. Давление составит 738 мм рт.ст.

В пятницу 17 числа выглянет солнце, временами возможен небольшой дождь. На улице заметно потеплеет: от +2 ночью до +15 градусов ночью. Западный ветер усилится до скоростью 7 м/c, атмосферное давление упадет до 743 мм рт.ст.

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ИСТОЧНИК KP.RU