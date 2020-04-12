Пожилым орловцам в самоизоляции доставили больше тысячи бесплатных продуктовых наборов

12 Апр 2020 2020-04-12T10:16:23+03:00

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В субботу, 11 апреля, волонтеры доставили первую тысячу бесплатных продуктовых наборов для пожилых людей во все районы Орловской области. Событие прошло в рамках Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Напомним, губернатор Андрей Клычков призвал всех, у кого есть возможность, помочь развести наборы нескоропортящиехся продуктов и товаров первой необходимости по адресам. Пункт сбора волонтеров организовали возле гостиницы «Русь».

- Я благодарю всех, кто откликнулся на наш призыв и остался неравнодушным к нуждам пожилых людей. Орловцы активно поддержали акцию. 91 машина волонтеров развозила по районам продуктовые наборы. В течение недели доставка продолжится, - рассказал в своем ежедневном эфире глава Орловской области.

Благодаря помощи благотворителей и участников фонда Всероссийской акции #МыВместе в нашем регионе среди нуждающихся распределят 20 тысяч наборов.

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ИСТОЧНИК KP.RU