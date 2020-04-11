2020-04-11T12:57:00+03:00
Происшествия

Орловец с пистолетом ограбил офис микрофинансовой организации

Дерзкое нападение произошло во Мценске
Наталья Меркулова
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Мценские полицейские задержали 54-летнего грабителя по горячим следамМценские полицейские задержали 54-летнего грабителя по горячим следамФото: Архив "КП"
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Во Мценске неизвестный устроил налет на офис микрофинансовой организации. Мужчина, одетый во все черное и в медицинской маске, ворвался в помещение и угрожал сотруднице пневматическим пистолетом.

Перепуганная женщина отдала грабителю 31 тысячу 650 рублей, после чего тот скрылся.

Мценским полицейским удалось задержать подозреваемого в разбое за час по горячим следам. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения возле офиса организации и подключили к установлению личности налетчика местных участковым. Совместными усилиями они смогли определить потенциального преступника. Им оказался 54-летний амчанин.

Полицейские прибыли по домашнему адресу мужчины. В это время он был дома. При нем находились похищенные деньги и пистолет.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ведется следствие. Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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