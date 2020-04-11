Орловец с пистолетом ограбил офис микрофинансовой организации
Во Мценске неизвестный устроил налет на офис микрофинансовой организации. Мужчина, одетый во все черное и в медицинской маске, ворвался в помещение и угрожал сотруднице пневматическим пистолетом.
Перепуганная женщина отдала грабителю 31 тысячу 650 рублей, после чего тот скрылся.
Мценским полицейским удалось задержать подозреваемого в разбое за час по горячим следам. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения возле офиса организации и подключили к установлению личности налетчика местных участковым. Совместными усилиями они смогли определить потенциального преступника. Им оказался 54-летний амчанин.
Полицейские прибыли по домашнему адресу мужчины. В это время он был дома. При нем находились похищенные деньги и пистолет.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ведется следствие. Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU