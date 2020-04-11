2020-04-11T12:22:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Орле: еще 5 человек заболели

Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орле и области на 11 апреля 2020 года
Наталья Меркулова
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав КоваленкоФото: Архив "КП"
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В Орловской области на 11 апреля 2020 года еще у 5 человек подтвердился диагноз коронавирус. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Таким образом число орловцев, у которых подтвержден диагноз коронавирусная инфекция перевалило за два десятка и составило 29 человека (по данным на утро 11 апреля). Троих человек уже выписали, на медицинском карантине остаются 27 пациентов.

В общей сложности на карантине по приезде в Орловскую область из-за границы и других регионов находится 780 человек. При этом 1129 орловцев уже сняты с наблюдения после двухнедельной изоляции и вернулись к своей обычной жизни.

Меры по недопущению ввоза и распространения коронавирусной инфекции усилены. На границах области работают учетно-заградительные посты, а с 15 апреля останавливается железнодорожное сообщение с Москвой. Отменено движение целого ряда поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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