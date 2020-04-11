Потеря работы в Орловской области в период самоизоляции: куда обратиться и как помогут
Изменение режима работы и временное закрытие целого ряда предприятий в период самоизоляции усугубило ситуацию с безработицей. Поэтому на всероссийском уровне было принято решение выплачивать пособия в размере МРОТ до июня включительно.
Накануне в прямом эфире в соцсетях губернатор Андрей Клычков рассказал как, орловцам действовать, если они остались без работы после 1 марта 2020 года.
- Эпидемиологическая ситуация имеет серьезные социально-экономические последствия, и люди обязательно должны знать обо всех мерах поддержки, в том числе в сфере трудоустройства. Я попросил руководителей Центров занятости сделать соответствующий информационный материал, чтобы оставшимся без работы могли получить необходимую помощь без хождения по инстанциям, - говорит Андрей Клычков.
Глава Орловской области пояснил, что тем, кто потерял работу и обратились в службу занятости после 1 марта 2020 года будут выплачивать пособие по безработице по верхней планке в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей.
Подать заявление и встать на учет по безработице можно дистанционно на портале «Работа в России» . Для регистрации достаточно пароля от Единого портала госуслуг. Если человек не зарегистрирован в системе, регистрация займет всего пару минут.
Также всю необходимую информацию можно будет получить в Центрах занятости по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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