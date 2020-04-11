2020-04-11T09:09:48+03:00
Общество

590 тысяч рублей заплатят орловцы за сжигание сухой травы

В регионе действует особый противопожарный режим
Наталья Меркулова
Поделиться:
590 тысяч рублей заплатят орловцы за сжигание сухой травы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области590 тысяч рублей заплатят орловцы за сжигание сухой травы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

С начала весны в Орловской области инспекторы пожарного надзора составили уже 433 протокола об административных правонарушениях за сжигание сухой травы и мусора. Жителям региона придется заплатить штрафы на общую сумму 590 тысяч рублей.

Введение 28 марта особого противопожарного режима по-прежнему не останавливает людей. Орловским пожарным пришлось выезжать на тушение травы и мусора 1 тысячу 623 раз. Площадь горения составила более полутора тысяч гектаров, не обошлось и без жертв. Из-за поджега сухой травы в этом году погиб человек.

В связи с пожароопасной ситуацией действуют ограничения по пребыванию людей в лесах, проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведения костров, проведения работ, связанных с применением машин, и открытого огня.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает об ответственности за нарушение пожарной безопасности. Гражданам несоблюдающим правила грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей.

Для должностных лиц, предпринимателей и юридических лиц эта сумма еще более существенная. Так руководителей ждет штраф от 15 до 30 тысяч рублей, бизнесменов от 30 до 40 тысяч рублей, а юрлица - от 200 до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Потеря работы в Орловской области в период самоизоляции: куда обратиться и как помогут
Андрей Клычков предложил достроить орловский «Титаник» для борьбы с коронавирусом
590 тысяч рублей заплатят орловцы за сжигание сухой травы
В районе автовокзала в Орле столкнулись пять легковушек
Руководитель Орловского УФАС прокомментировал рост цен на имбирь и лимоны
11 и 12 апреля в Орле ожидается дождь
В Орловской области нашли 7 километров бесхозных газопроводов
Дистанционное обучение школьников в Орле в период самоизоляции: как будет проходить и когда экзамены
Сорокалетнюю орловчанку задержали за хранение наркотиков
Сбербанк отмечает резкий рост онлайн-заявок на ипотечные кредиты и электронные сервисы «ДомКлик» от Сбербанка
Орловские энергетики с 14 апреля откроют клиентские офисы
Орловец получил травмы, выбираясь из горящего дома в селе Студеное
Орловцев просят сдать незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы
Двое орловцев оставили пенсионера без велосипеда и металлической фляги
В Орле во время пожара на Выгонке погиб 62-летний мужчина
Новые случаи заражения коронавирусом в Орле: еще 7 человек заболели
В Орловской области появился первый яблоневый Сад Памяти
Минометные мины, гранаты и артиллерийские снаряды уничтожили орловские спасатели
Коронавирус пивным не помеха: в Орле росгвардейцам пришлось выводить из бара буйного посетителя
Орловским медикам, борющимся с коронавирусом, вручили свежую выпечку
В Орле объявили сбор волонтеров для доставки продуктов пожилым людям в период самоизоляции
Режим самоизоляции в Орле: ограничительные меры в ближайшее время ослаблены не будут
В лесах Орловской области дежурит патруль
Профилактические меры в Орле от коронавируса: на дезинфекцию города вышли 40 уборочных машин
В Орловской области мошенники пытаются нажиться на коронавирусе