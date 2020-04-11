590 тысяч рублей заплатят орловцы за сжигание сухой травы

11 Апр 2020 2020-04-11T09:09:48+03:00

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С начала весны в Орловской области инспекторы пожарного надзора составили уже 433 протокола об административных правонарушениях за сжигание сухой травы и мусора. Жителям региона придется заплатить штрафы на общую сумму 590 тысяч рублей.

Введение 28 марта особого противопожарного режима по-прежнему не останавливает людей. Орловским пожарным пришлось выезжать на тушение травы и мусора 1 тысячу 623 раз. Площадь горения составила более полутора тысяч гектаров, не обошлось и без жертв. Из-за поджега сухой травы в этом году погиб человек.

В связи с пожароопасной ситуацией действуют ограничения по пребыванию людей в лесах, проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведения костров, проведения работ, связанных с применением машин, и открытого огня.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает об ответственности за нарушение пожарной безопасности. Гражданам несоблюдающим правила грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей.

Для должностных лиц, предпринимателей и юридических лиц эта сумма еще более существенная. Так руководителей ждет штраф от 15 до 30 тысяч рублей, бизнесменов от 30 до 40 тысяч рублей, а юрлица - от 200 до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU