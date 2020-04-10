2020-04-10T18:48:00+03:00
Происшествия

В районе автовокзала в Орле столкнулись пять легковушек

В массовом ДТП пострадали два человека
Ольга СУПОНЕВА
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На месте ДТП работали полицейские и спасателиНа месте ДТП работали полицейские и спасателиФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем, 10 апреля, в районе автовокзала в Орле. На перекрестке Комсомольской улицы и Карачевского шоссе столкнулись пять легковых автомобилей.

Авария произошла около трех часов дня, в полиции озвучили предварительную информацию о случившемся.

- Предварительно установлено, что водитель на автомобиле «Фольксваген» следовал по улице Комсомольская с Кромского шоссе в направлении автовокзала, и на перекрестке при повороте налево допустил столкновение с двигавшемся навстречу прямо автомобилем «Лада Приора», - пояснили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Отечественную легковушку по инерции отбросило на стоящие на красный свет другие автомобили. В итоге двое получили травы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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