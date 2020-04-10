В районе автовокзала в Орле столкнулись пять легковушек

10 Апр 2020 2020-04-10T18:48:00+03:00

На месте ДТП работали полицейские и спасатели Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В массовом ДТП пострадали два человека

Изменить размер текста: A A

Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем, 10 апреля, в районе автовокзала в Орле. На перекрестке Комсомольской улицы и Карачевского шоссе столкнулись пять легковых автомобилей.

Авария произошла около трех часов дня, в полиции озвучили предварительную информацию о случившемся.

- Предварительно установлено, что водитель на автомобиле «Фольксваген» следовал по улице Комсомольская с Кромского шоссе в направлении автовокзала, и на перекрестке при повороте налево допустил столкновение с двигавшемся навстречу прямо автомобилем «Лада Приора», - пояснили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Отечественную легковушку по инерции отбросило на стоящие на красный свет другие автомобили. В итоге двое получили травы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU