2020-04-10T16:49:59+03:00
Экономика

Руководитель Орловского УФАС прокомментировал рост цен на имбирь и лимоны

Антимонопольная служба проверит участников рынка на сговор
Наталья Меркулова
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Цены на имбирь и лимоны в Орле резко подскочили. Фото: региональное отделение ОНФЦены на имбирь и лимоны в Орле резко подскочили. Фото: региональное отделение ОНФ
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Начало внеплановых нерабочих недель и периода самоизоляции из-за коронавируса соврало с резким повышением цен на имбирь и лимоны. В некоторых регионах их стоимость на прилавках магазинов увеличилась в 20 раз. Не стал исключением и Орел.

Еще в конце марта в социальных сетях орловцы бурно обсуждали подорожание, а активисты ОНФ даже провели свой независимый мониторинг и обнаружили цену 2 тысячи 500 рублей за килограмм имбиря.

Ситуацию в интервью телеканалу «Истоки» прокомментировал Андрей Кирьянов, руководитель Орловского УФАС России.

Андрей Николаевич пояснил, что имбирь и лимоны не входят в перечень продуктов питания социального назначения и поэтому не подпадают в ежедневный мониторинг. Однако сейчас уже идет проверка с целью выявить причины роста цен.

- 90 % поставщиков имбиря и лимонов - это Китай, Иран, Египет, ЮАР и Узбекистан. Если повышение цены возникло из-за злоупотребления своим доминирующим положением на товарном рынке или антиконкурентным соглашением между его участниками, то будут приняты соответствующие меры, - пояснил руководитель ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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