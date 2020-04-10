Руководитель Орловского УФАС прокомментировал рост цен на имбирь и лимоны

10 Апр 2020 2020-04-10T16:49:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Начало внеплановых нерабочих недель и периода самоизоляции из-за коронавируса соврало с резким повышением цен на имбирь и лимоны. В некоторых регионах их стоимость на прилавках магазинов увеличилась в 20 раз. Не стал исключением и Орел.

Еще в конце марта в социальных сетях орловцы бурно обсуждали подорожание, а активисты ОНФ даже провели свой независимый мониторинг и обнаружили цену 2 тысячи 500 рублей за килограмм имбиря.

Ситуацию в интервью телеканалу «Истоки» прокомментировал Андрей Кирьянов, руководитель Орловского УФАС России.

Андрей Николаевич пояснил, что имбирь и лимоны не входят в перечень продуктов питания социального назначения и поэтому не подпадают в ежедневный мониторинг. Однако сейчас уже идет проверка с целью выявить причины роста цен.

- 90 % поставщиков имбиря и лимонов - это Китай, Иран, Египет, ЮАР и Узбекистан. Если повышение цены возникло из-за злоупотребления своим доминирующим положением на товарном рынке или антиконкурентным соглашением между его участниками, то будут приняты соответствующие меры, - пояснил руководитель ведомства.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU