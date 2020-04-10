11 и 12 апреля в Орле ожидается дождь
По прогнозам специалистов Росгидрометцентра, грядущие суббота и воскресенье в Орловской области будут дождливыми и прохладными.
11 апреля в регионе ожидается облачная погода. Температура воздуха днем +10 °С (ночью 0°С). Вероятность дождя 89%. Атмосферное давление в субботу достигнет 744 мм рт.ст. Ветер будет дуть с северо-запада с силой около 6 м/с.
12 апреля прогнозируется переменная облачность и кратковременные дожди. Столбики термометров покажут +11°С днем и – 3°С ночью. Вероятность дождя – 91%. Атмосферное давление поднимется до 749 мм рт.ст. Ветер сохранит прежнее направление, но стихнет до 5 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU