2020-04-10T15:05:38+03:00
Общество

11 и 12 апреля в Орле ожидается дождь

Читайте полный прогноз на субботу и воскресенье
Наталья Меркулова
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11 и 12 апреля в Орле ожидается дождь11 и 12 апреля в Орле ожидается дождьФото: Архив "КП"
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По прогнозам специалистов Росгидрометцентра, грядущие суббота и воскресенье в Орловской области будут дождливыми и прохладными.

11 апреля в регионе ожидается облачная погода. Температура воздуха днем +10 °С (ночью 0°С). Вероятность дождя 89%. Атмосферное давление в субботу достигнет 744 мм рт.ст. Ветер будет дуть с северо-запада с силой около 6 м/с.

12 апреля прогнозируется переменная облачность и кратковременные дожди. Столбики термометров покажут +11°С днем и – 3°С ночью. Вероятность дождя – 91%. Атмосферное давление поднимется до 749 мм рт.ст. Ветер сохранит прежнее направление, но стихнет до 5 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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