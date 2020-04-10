10 Апр 2020 2020-04-10T15:05:38+03:00

11 и 12 апреля в Орле ожидается дождь Фото: Архив "КП"

Читайте полный прогноз на субботу и воскресенье

Изменить размер текста: A A

По прогнозам специалистов Росгидрометцентра, грядущие суббота и воскресенье в Орловской области будут дождливыми и прохладными.

11 апреля в регионе ожидается облачная погода. Температура воздуха днем +10 °С (ночью 0°С). Вероятность дождя 89%. Атмосферное давление в субботу достигнет 744 мм рт.ст. Ветер будет дуть с северо-запада с силой около 6 м/с.

12 апреля прогнозируется переменная облачность и кратковременные дожди. Столбики термометров покажут +11°С днем и – 3°С ночью. Вероятность дождя – 91%. Атмосферное давление поднимется до 749 мм рт.ст. Ветер сохранит прежнее направление, но стихнет до 5 м/с.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU