В Орловской области нашли 7 километров бесхозных газопроводов
В Новосильском районе прокуратура провела проверку и нашла бесхозные газопроводы высокого и низкого давления общей протяженностью более 7 километров. Как оказалось, хозяина у них нет и на учете они не состоят.
Сотрудники ведомства установили, что районная администрация не предпринимала меры по сохранности газопровода и безопасности эксплуатации. Дело дошло до суда.
- Был нарушен Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании газопроводов бесхозяйными и постановке их на учет, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Однако решение суда еще не вступило в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU