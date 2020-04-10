2020-04-10T14:41:30+03:00
Общество

В Орловской области нашли 7 километров бесхозных газопроводов

Прокуратура подала в суд на администрацию Новосильского района
Наталья Меркулова
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В Орловской области нашли 7 километров бесхозных газопроводовВ Орловской области нашли 7 километров бесхозных газопроводовФото: Архив "КП"
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В Новосильском районе прокуратура провела проверку и нашла бесхозные газопроводы высокого и низкого давления общей протяженностью более 7 километров. Как оказалось, хозяина у них нет и на учете они не состоят.

Сотрудники ведомства установили, что районная администрация не предпринимала меры по сохранности газопровода и безопасности эксплуатации. Дело дошло до суда.

- Был нарушен Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании газопроводов бесхозяйными и постановке их на учет, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Однако решение суда еще не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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