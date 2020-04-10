2020-04-10T13:21:30+03:00
Общество

Дистанционное обучение школьников в Орле в период самоизоляции: как будет проходить и когда экзамены

Для старшеклассников продлят учебный год до 5 июня
Наталья Меркулова
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Дистанционное обучение школьников в Орле в период самоизоляции: как будет проходить и когда экзаменыДистанционное обучение школьников в Орле в период самоизоляции: как будет проходить и когда экзаменыФото: Архив "КП"
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С 6 апреля орловские школьники официально перешли на дистанционное обучение. В условиях самоизоляции из-за коронавируса оно стало испытанием и для учеников, и для учителей, и для родителей.

Родительские паблики и блоги педагогов пестрят сообщениями – то интернет барахлит, то программа зависает, то просто компьютер сломался. В этих условиях руководитель регионального Департамента образования Татьяна Крымова рассказала, как дети продолжат обучение, а старшеклассники сдадут экзамены.

Годовую оценку школьники будут получать по итогам первых трех четвертей и результатам всероссийских проверочных работ, которые запланированы с 18 по 22 мая. В день – не более одной контрольной. В случае спорных оценок, вопрос будет решаться в пользу учащегося.

До ВПР проведение контрольных и проверочных педагогам не рекомендуют. Все внимание на повторение и освоение нового материала.

- В этом году в рамках учащиеся 9-х классов будут сдавать только русский язык и математика. Первый экзамен пройдет 9 июня, второй − запланирован на 16 июня. Для выпускников 11-х классов ЕГЭ пройдет как и раньше. Первый экзамен планируется провести 8 июня, - поясняет Татьяна Владленовна.

Учебный год для старшеклассников продлили до 5 июня. Приемные комиссии в вузах начнут работать во второй половине июля.

Для остальных ребят учеба завершится раньше. Первоклассники уйдут на каникулы 22 мая, а ученики 2-8 классов – с 29 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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