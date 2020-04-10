Коронавирус пивным не помеха: в Орле росгвардейцам пришлось выводить из бара буйного посетителя
В Орле сотрудники Росгвардии задержали очередного любителя поскандалить. Мужчина напился в баре и устроил дебош. Произошло это в пивной на улице Планерной в Заводском районе.
Посетитель пил несколько часов, а потом начал неадекватно себя вести – переворачивал мебель и кричал на окружающих нецензурной бранью. В итоге усмирять 32-летнего дебошира росгвардейцам.
- Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали его сотрудникам полиции, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.
Напомним, горожане уже неоднократно жаловались на пивные, которые работают даже в период борьбы с коронавирусом. Обращали внимание они и на бар на Планерной.
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ИСТОЧНИК KP.RU