2020-04-10T10:04:31+03:00
Общество

Коронавирус пивным не помеха: в Орле росгвардейцам пришлось выводить из бара буйного посетителя

Мужчина несколько часов пил, а потом решил устроить дебош
Наталья Меркулова
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В Орле росгвардейцам пришлось выводить из бара буйного посетителяВ Орле росгвардейцам пришлось выводить из бара буйного посетителяФото: Архив "КП"
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В Орле сотрудники Росгвардии задержали очередного любителя поскандалить. Мужчина напился в баре и устроил дебош. Произошло это в пивной на улице Планерной в Заводском районе.

Посетитель пил несколько часов, а потом начал неадекватно себя вести – переворачивал мебель и кричал на окружающих нецензурной бранью. В итоге усмирять 32-летнего дебошира росгвардейцам.

- Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали его сотрудникам полиции, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

Напомним, горожане уже неоднократно жаловались на пивные, которые работают даже в период борьбы с коронавирусом. Обращали внимание они и на бар на Планерной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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