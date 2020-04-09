9 Апр 2020 2020-04-09T14:16:33+03:00

Орловчанка хотела спасти деньги на счете и случайно перевела их мошеннику Фото: Архив "КП"

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Во Мценске сотрудники полиции разыскивают мошенника, который оставил 75-летнюю женщину без последних сбережений. Незнакомец позвонил пенсионерке по телефону и вынудил ее перевести деньги с карты на другой счет.

Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные пытаются похитить ее денежные средства, поэтому нужно срочно перевести их на новую карту. После этого перепуганная женщина отправилась к ближайшему банкомату и отправила мошеннику все свои деньги несколькими платежами.

- По данному факту возбуждено уголовное дело «Мошенничество, совершенное в крупном размере». В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU