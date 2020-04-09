Орловцам, оставшимся без работы, пересчитают размер пособия

9 Апр 2020 2020-04-09T13:43:28+03:00

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В Орловской области пересчитали размер пособия по безработице. Теперь максимальная величина выплат составит 12 тысяч 130 рублей в месяц (ранее 11 тысяч 280 рублей для предпенсионеров).

Минимальный размер выплат остался на прежнем уровне – 1 тысяча 500 рублей. По закону, выдаются они тем, кто зарегистрировался в центре занятости населения, а до этого был уволен.

- Пособие по безработице назначается сроком на 6 месяцев. В первые три месяца оно начисляется в размере 75% от среднемесячного заработка на последнем месте работы за три месяца, в следующие три месяца − 60%, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

В регионе перерасчет произведут для 1 тысячи 360 человек, среди них 151 - «предпенсионер» (5 лет до наступления пенсии по старости) и 116 человек, получающие стипендию в период профобучения.

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ИСТОЧНИК KP.RU