2020-04-09T12:53:16+03:00
Общество

Орловец украл у соседки плиту и бидоны, чтобы сдать на металлолом

Женщина забаррикадировала вход в дом вещами, но воришке это не помешало
Наталья Меркулова
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Орловец украл у соседки плиту и бидоны, чтобы сдать на металлоломОрловец украл у соседки плиту и бидоны, чтобы сдать на металлоломФото: Архив "КП"
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Орловские полицейские раскрыли кражу посуды, бидонов и чугунной плиты в одной из деревень Свердловского района. К делу оказался причастен сосед.

Владелица вещей уехала из дома на месяц, но перед этим забаррикадировала дверь старыми вещами изнутри. Закрыть ее на замок, она не смогла – он был неисправен. Это и сыграло на руку воришке.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность 39-летнего мужчины, причастного к краже. Им оказался сосед. Похищенные вещи он сдал в пункт приема металла, - рассказали «КП» пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время орловец находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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