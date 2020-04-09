9 Апр 2020 2020-04-09T12:53:16+03:00

Орловец украл у соседки плиту и бидоны, чтобы сдать на металлолом Фото: Архив "КП"

Женщина забаррикадировала вход в дом вещами, но воришке это не помешало

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Орловские полицейские раскрыли кражу посуды, бидонов и чугунной плиты в одной из деревень Свердловского района. К делу оказался причастен сосед.

Владелица вещей уехала из дома на месяц, но перед этим забаррикадировала дверь старыми вещами изнутри. Закрыть ее на замок, она не смогла – он был неисправен. Это и сыграло на руку воришке.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность 39-летнего мужчины, причастного к краже. Им оказался сосед. Похищенные вещи он сдал в пункт приема металла, - рассказали «КП» пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время орловец находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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ИСТОЧНИК KP.RU