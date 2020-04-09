В Орле директор фирмы, задолжавшей 47 млн рублей налогов, отправится под суд
Орловские следователи закончили расследование дела об уклонении от уплаты налогов. Организация, подававшая ложные сведения о своей прибыли, задолжала налоги на сумму 47 миллионов рублей.
Из материалов дела следует, что директор «Стройэнерго» уклонялся от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль с 2013 по 2015 годы.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU