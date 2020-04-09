Общественники обратили внимание на ремонт дворов в Орле «по второму кругу»
В 2020 году благоустройство ждет 65 придомовых территорий в Орле. Большинство из них уже обрели подрядчиков и прошли государственную экспертизу. Однако тем, какие дворы попали в список остались довольны не все.
Активисты общественного движения «Без Ям Орловщина» объехали каждый из дворов и составили собственный список. Как утверждают общественники, в нем оказались территории, которые благоустраивались несколько лет назад и вновь попали под ремонт.
Это дворы ряда домов по улицам Кукушкина, Грузовая, Ломоносова, Комсомольской, Кузнецова, Советской, Гуртьева, Набережной Дубровинского и на Наугорском шоссе.
- Следует подчеркнуть, что это только часть дворовых территорий, где не требуется проведение ремонта дорожного полотна или ремонт ранее несколько лет назад уже производился. А это нецелевое и неэффективное расходование бюджетных средств, - рассказал «КП» депутат Евгений Косогов.
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ИСТОЧНИК KP.RU