2020-04-09T12:18:37+03:00
Общество

Общественники обратили внимание на ремонт дворов в Орле «по второму кругу»

Активисты обвинили городские власти в нецелевом использовании средств
Наталья Меркулова
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Общественники обратили внимание на ремонт дворов в Орле «по второму кругу». Фото: vk.com/beziamОбщественники обратили внимание на ремонт дворов в Орле «по второму кругу». Фото: vk.com/beziam
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В 2020 году благоустройство ждет 65 придомовых территорий в Орле. Большинство из них уже обрели подрядчиков и прошли государственную экспертизу. Однако тем, какие дворы попали в список остались довольны не все.

Активисты общественного движения «Без Ям Орловщина» объехали каждый из дворов и составили собственный список. Как утверждают общественники, в нем оказались территории, которые благоустраивались несколько лет назад и вновь попали под ремонт.

Это дворы ряда домов по улицам Кукушкина, Грузовая, Ломоносова, Комсомольской, Кузнецова, Советской, Гуртьева, Набережной Дубровинского и на Наугорском шоссе.

- Следует подчеркнуть, что это только часть дворовых территорий, где не требуется проведение ремонта дорожного полотна или ремонт ранее несколько лет назад уже производился. А это нецелевое и неэффективное расходование бюджетных средств, - рассказал «КП» депутат Евгений Косогов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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