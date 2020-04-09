Орловец сгорел в собственном доме в деревне Евланово 8 апреля
Вчера, 8 апреля, в деревне Евланово Должанского района произошел большой пожар. Огонь вспыхнул в частном жилом доме на двух хозяев.
Информация о возгорании поступила на телефон пожарно-спасательной службы «101» в районе 12 часов ночи. В результате пожара одна из квартир полностью выгорела на площади 76 квадратных метров.
Пострадал расположенный рядом гараж. Кровля на нем сгорела и обрушилась. Не обошлось и без жертв.
- В ходе тушения пожара было обнаружено тело 57-летнего мужчины. Сейчас устанавливаются причины произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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