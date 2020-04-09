2020-04-09T11:18:25+03:00
Общество

Орловец, отплачивавший свои покупки чужой картой, задержан

Мужчину «выдали» камеры видеонаблюдения в одном из магазинов
Наталья Меркулова
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Орловец, отплачивавший свои покупки чужой картой, задержанОрловец, отплачивавший свои покупки чужой картой, задержанФото: Архив "КП"
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В Орле полицейские задержали 32-летнего мужчину, решивший отплатить свои покупки чужой банковской картой. Предприимчивый орловец нашел ее в пивном баре в Северном районе областного центра.

Как выяснили сотрудники отдела уголовного розыска, происшествие случилось еще в феврале. В тот же день мужчина воспользовался своей неожиданной находкой. Владелец же карты заметил пропажу только через сутки. К этому моменту с нее пропало уже больше 10 тысяч рублей.

Вычислить и задержать похитителя удалось благодаря камерам видеонаблюдения в одном из магазинов. Сотрудники полиции изъяли у мужчины банковскую карту.

- В отношении орловца возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа, с причинением значительного ущерба гражданину». Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. Причиненный владельцу карты ущерб он уже возместил, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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