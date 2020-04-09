2020-04-09T11:14:24+03:00
Общество

В Орловской области принят закон о выплатах на детей от трех до семи лет

По планам, перечислять средства начнут с 1 июня 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области принят закон о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет. Законопроект сегодня, 9 апреля, на внеплановой сессии поддержали депутаты Облсовета.

Закон приняли сразу в двух чтениях. Он предусматривает денежное пособие для семей, в которых есть дети указанного выше возраста: примерно 25 тысяч ребят. По планам, перечислять средства начнут уже с 1 июня 2020 года. Основная часть - это федеральные деньги, софинансироваться пособия будут из бюджета области.

Федеральная казна выделит Орловщине на эту цель почти 760 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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