Новые случаи заболевания коронавирусом в Орле: еще у пятерых подтвердился диагноз
Еще пятеро орловцев заболели коронавирусом. Мы собрали последние новости о заразившихся коронавиурсной инфекцией на утро 9 апреля 2020 года.
Информацию озвучил федеральный оперативный штаб. Таким образом, в Орловской области диагноз подтвердился у 17 человек. Трое выписаны, 14 остаются в больницах. Отметим, в прямом эфире накануне глава региона Андрей Клычков говорил о том, что есть все основания полагать, что подтвердятся диагнозы у уже госпитализированных пациентов: у людей все симптомы инфекции.
Между тем, всего в России за сутки подтвердилось 1459 диагнозов.
Мы следим за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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