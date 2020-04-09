2020-04-09T11:22:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заболевания коронавирусом в Орле: еще у пятерых подтвердился диагноз

По данным оперативного штаба на 9 апреля 2020 года подтверждено еще 5 случаев заболевания коронавирусной инфекцией
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Еще пятеро орловцев заболели коронавирусом. Мы собрали последние новости о заразившихся коронавиурсной инфекцией на утро 9 апреля 2020 года.

Информацию озвучил федеральный оперативный штаб. Таким образом, в Орловской области диагноз подтвердился у 17 человек. Трое выписаны, 14 остаются в больницах. Отметим, в прямом эфире накануне глава региона Андрей Клычков говорил о том, что есть все основания полагать, что подтвердятся диагнозы у уже госпитализированных пациентов: у людей все симптомы инфекции.

Между тем, всего в России за сутки подтвердилось 1459 диагнозов.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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