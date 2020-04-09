2020-04-09T10:09:20+03:00
Происшествия

В ГИБДД озвучили подробности столкновения "Лады" и "БМВ" под Орлом

Четверо получили травмы, водитель отечественного автомобиля доставлен в реанимацию
Ольга СУПОНЕВА
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Авария произошла вечером 8 апреляАвария произошла вечером 8 апреляФото: Предоставлено "Комсомолке"
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В ГИБДД озвучили подробности серьезной аварии, случившейся накануне вечером на подъезде к Орлу. Столкнулись машина такси "Лада" и иномарка "БМВ", четверо человек пострадали.

Все случилось в начале девятого часа 8 апреля, на трассе М" "Крым". 38-летний водитель на "Ладе Ларгус" следовал по Северному подъезду к Орлу. В районе первого километра его машина столкнулась с легковой иномаркой "БМВ", за рулем которой был 34-летний мужчина (машина ехала в сторону областной столицы со стороны Мценска).

Пострадали четверо человек Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пострадали четверо человекФото: Предоставлено "Комсомолке"

Удар был сильный, каждый из автомобилей отбросило с проезжей части, и "Лада" и "БМВ" протаранили фонарный бетонный столб.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Лада" получил телесные повреждения, госпитализирован в реанимацию ООКБ. 25-летняя пассажир автомобиля "Лада" госпитализирована в БСМП им. Семашко, 32-летний пассажир автомобиля "Лада" получил телесные повреждения, госпитализирован в ООКБ. Водитель автомобиля "БМВ" также получил телесные повреждения, госпитализирован в БСМП им. Семашко, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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