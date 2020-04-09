2020-04-09T09:48:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Разрешение на работу в период самоизоляции в Орле: 4 тысячи предпринимателей обратились к властям

Все бизнесмены, желающие возобновить деятельность, должны заявить о себе и своем деле
Наталья Меркулова
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4 тысячи орловских предпринимателей обратились к властям. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области4 тысячи орловских предпринимателей обратились к властям. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
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Вчера, 8 апреля, в Орле прошло заседание регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В центре внимания оказалось положение среднего и малого бизнеса в период самоизоляции.

Напомним, с 6 апреля в Орловской области объявлено поэтапное возобновление работы организаций самой разной направленности. Однако, прежде чем начать работу, нужно уведомить Департамент экономического развития.

- Уведомительно-разрешительный порядок возобновления работы предприятий обязательно должен выполняться. Это необходимо, чтобы обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения коронавируса, - пояснил губернатор Андрей Клычков.

По состоянию на утро 8 апреля в органы власти обратились уже почти 4 тысячи предпринимателей (2 тысячи 527 уведомлений о начале работы и 1 тысяча 457 заявлений от предприятий на осуществление деятельности). Каждое из обращений регистрируют и рассматривают в течение 2 дней со дня поступления.

Сообщить о себе можно по электронной почте covinfo1@adm.orel.ru или covinfo2@adm.orel.ru. Уточнить порядок составления заявления можно по телефону: 59-82-26 (Департамент экономического развития).

ИСТОЧНИК KP.RU

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